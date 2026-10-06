Confirman primer caso humano de gusano barrenador en Durango capital; suman seis en el estado

​Se detectó el primer caso de gusano barrenador en humanos dentro del municipio de Durango, específicamente en la colonia Gobernadores, con el cual suman seis contagios positivos registrados en la entidad.

​Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud de Durango, confirmó que la mosca del gusano barrenador ya se encuentra en la capital del estado, siendo este paciente la prueba de ello.

Detalló que se trata de un adulto que vive solo y en condiciones de falta de higiene en su vivienda.

​Ante esta situación, el funcionario exhortó a la población, en especial a quienes presenten alguna herida en la piel, a mantener las lesiones limpias, desinfectadas y con estricta higiene, ya que explicó que esta es la única manera de evitar que la mosca del gusano barrenador deposite sus huevecillos.

​Con este nuevo hallazgo, la cifra de contagios en humanos en el estado asciende a seis positivos: el primero reportado en Pueblo Nuevo, dos en Santiago Papasquiaro, dos en Rodeo y el más reciente en el municipio de Durango.