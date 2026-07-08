Confirman primera muerte del año por lluvias en Durango

Una persona murió este miércoles luego de ser arrastrada por la corriente de la Acequia Grande, en la ciudad de Durango, tras las fuertes lluvias registradas principalmente en la zona poniente de la capital.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Durango, el reporte se recibió aproximadamente a las 18:40 horas, cuando se alertó que una persona había sido arrastrada por el agua con dirección hacia la salida a México.

El comandante Gustavo Paredes Moreno informó que, tras el reporte, se activó la primera fase del Plan de Contingencias por lluvias y se desplegó un operativo de búsqueda en coordinación con la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Buscan el cuerpo en la Acequia Grande

Los trabajos se concentran en la parte trasera de la colonia 20 de Noviembre, donde elementos de emergencia rastrean la corriente de la Acequia Grande, así como zonas de tierra, agua y parcelas cercanas.

En el operativo participa equipo especializado en rescate acuático, así como lanchas y personal de Bomberos, Protección Civil, Policía Preventiva y Policía Vial.

Autoridades municipales señalaron que alrededor de 60 elementos se mantienen desplegados en la zona, bajo la coordinación de Protección Civil, además de realizar cierres preventivos en algunos cruces del canal.

Lluvias dejan fuerte corriente

Las lluvias registradas durante la tarde provocaron un incremento considerable en el cauce de la Acequia Grande, lo que generó condiciones de riesgo en distintos puntos de la ciudad.

La autoridad municipal confirmó que se trata de la primera muerte del año relacionada con las lluvias en Durango, por lo que reiteró el llamado a la población a evitar cruzar arroyos, canales o zonas con corriente durante las precipitaciones.

Hasta el momento, las labores de búsqueda continúan en la zona.