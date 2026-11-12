Confirman proyecto de reestructuración para comercios en el Parque Guadiana

Cualquier intervención en el Parque Guadiana, al tratarse de un Área Natural Protegida, debe ser analizada para evitar daños al espacio. Ante el proyecto confirmado para la reestructuración de los 140 comerciantes que se encuentran en su interior, autoridades aseguran que no se pondrá en riesgo ningún árbol.

El presidente de la Comisión de Actividades Económicas en el Cabildo de Durango, Ariel Maa López, aunque no cuenta con los detalles técnicos del proyecto de reestructuración, aseguró que no provocará daños ecológicos.

Mencionó que se tratará de una plaza que ocupará el mismo espacio donde ya se encuentran algunos locales, frente al IMSS y cerca de donde está ubicada una parada de autobuses.

“Es solo una reestructuración, no es una nueva construcción y no pondríamos en riesgo absolutamente nada de algún árbol o algún planteamiento, alguna reglamentación o ley que podamos nosotros violar”, afirmó.

Desconoce si el proyecto ya fue presentado ante ambientalistas, pero indicó que es un asunto que corresponde tanto al Instituto de Parques Públicos como a la Dirección Municipal de Medio Ambiente.

COMERCIANTES DE ACUERDO

El funcionario comentó que los comerciantes están de acuerdo con esta reestructuración y que lo único que habían solicitado era que no les retiraran los permisos ni los sacaran del Parque.

Sobre los locales, el regidor comentó que los puestos ubicados en el interior pertenecen a dos estructuras de organizaciones sociales.

“Ellos puedan seguir haciendo su actividad económica, la idea no es sacarlos, es que sigan, pero ahora con armonía, con orden y sobre todo en ciertas zonas aplicables al nuevo plan, con todas las instalaciones de salubridad”.

En cuanto a la inversión, dijo que todavía se desconoce el monto, pero que sí será necesario que los locatarios realicen alguna aportación.

Maa López mencionó que los trabajos de reestructuración iniciarán este año y podrían quedar listos hasta 2027. Agregó que se priorizará la protección del Parque por encima de la actividad económica.