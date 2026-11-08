Confirman que hay insumos suficientes para esterilizaciones en el CAAN

Evitar la proliferación de perros y gatos en el municipio de Durango es un reto para las autoridades, al que también se suman algunas asociaciones y rescatistas de animales. Para septiembre se reportaban alrededor de 6 mil esterilizaciones de mascotas; sin embargo, aseguran que aún cuentan con insumos suficientes en el Centro de Atención Animal (CAAN).

Uno de los problemas que se reportaban en años anteriores en el CAAN era precisamente la falta de insumos y medicamentos para realizar este tipo de intervenciones. No obstante, aseguran que actualmente se cuenta con lo necesario para llevar a cabo entre 20 y 25 esterilizaciones diarias.

El director de Salud Pública Municipal, Juan Carlos Montoya Garay, comentó que este año se tenía el reto de superar las 2 mil 531 esterilizaciones realizadas el año pasado, una meta que se espera superar, pues para septiembre ya se proyectaban 6 mil.

“Un incremento estratosférico, porque este municipio le apuesta a la salud, a la salud canina y, sobre todo, a evitar la proliferación no controlada a través de esterilizaciones”, declaró el funcionario.

Reiteró que se cuenta con los insumos necesarios porque se contemplaron dentro del presupuesto, asegurando el recurso destinado a la nómina que permite disponer del personal necesario para garantizar las esterilizaciones.

De manera permanente, los propietarios de mascotas pueden acudir directamente al CAAN para solicitar un espacio. Además, de que se realizan brigadas itinerantes en la zona rural y en diferentes colonias de la capital.

Las autoridades señalan diversos beneficios al realizar las esterilizaciones, principalmente porque es una de las decisiones más responsables que se pueden tomar para el cuidado de las mascotas.

Entre los beneficios para perros y gatos está la prevención de tumores, infecciones y enfermedades graves.

Asimismo, para romper el ciclo de reproducción de mascotas que terminan en situación de calle por abandono, las esterilizaciones ayudan a evitar que se sigan generando nuevas camadas que puedan quedar sin hogar.

La esterilización también puede contribuir a reducir el estrés y algunas conductas agresivas, además de ser una medida de protección para los animales.