Confirman robo de dos vehículos en la supercarretera; uno fue en Durango

Dos vehículos fueron robados recientemente en la supercarretera Durango-Mazatlán, uno de ellos en territorio duranguense, situación que ya es investigada por las autoridades y que llevó a reforzar la vigilancia en esta vía.

Óscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública del estado, confirmó que uno de los casos ocurrió del lado de Durango, hecho que, señaló, no se había presentado desde hacía tiempo y por ello recibió especial atención de las corporaciones de seguridad. Indicó que las investigaciones se encuentran avanzadas y que existe coordinación entre las autoridades de Durango y Sinaloa para esclarecer ambos casos.

Galván Villarreal sostuvo que la vigilancia en la supercarretera se mantiene de manera permanente, particularmente en la zona limítrofe entre Durango y Sinaloa, con participación de la Guardia Nacional, Ejército, fiscalías y policías estatales y municipales. Añadió que se redoblará la presencia en las carreteras durante las próximas semanas como parte de las acciones de prevención y seguridad.

El Secretario señaló que, además de reforzar los operativos carreteros, se contempla fortalecer otras estrategias de seguridad en el estado, entre ellas el Operativo Dragón y acciones orientadas a la recuperación de espacios públicos y al trabajo de proximidad en colonias, barrios y fraccionamientos. Estas medidas, dijo, buscan ampliar la presencia de las corporaciones y atender factores relacionados con la seguridad desde distintos frentes.