En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realizará el conversatorio “ Mi voz, mi historia, mis derechos” , con la participación de Eufrosina Cruz y Kenya Cuevas, reconocidas activistas y defensoras de los derechos humanos que estarán en Durango.

Este encuentro tiene como propósito crear un espacio de reflexión y sensibilización sobre las distintas formas de violencia, discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres, así como reconocer la importancia de escuchar sus historias, visibilizar sus luchas y fortalecer el respeto a sus derechos.

Desde sus trayectorias, Eufrosina Cruz y Kenya Cuevas han impulsado con su voz y experiencias el reconocimiento de derechos, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. Su participación permitirá compartir perspectivas sobre los desafíos que persisten para alcanzar una sociedad libre de violencia y discriminación.

Con este tipo de actividades se busca contribuir para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, promover una cultura de respeto y garantizar que ninguna voz sea silenciada ni ningún derecho vulnerado.

El conversatorio se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre, a las 10:30 horas, en el Auditorio del Hospital 450, como parte de las actividades de reflexión y concientización en la agenda del 25N.