Conflicto de pareja deja daños en una vivienda de la colonia Valle Verde

Un conflicto de una mujer con su pareja sentimental dejó daños ocasionados por este último en una vivienda ubicada en la colonia Valle Verde, en la ciudad de Durango. El sujeto se había retirado del lugar antes de la llegada de los elementos policiales.

La pelea ocurrió alrededor de las 22:00 horas del miércoles en la calle Flor de Naranjo, entre Flor de Magdalena y Flor de María. Según la declaración de la mujer, su pareja, identificada únicamente como José Manuel, de 26 años, se encontraba molesto por no tener empleo ni dinero y presuntamente causó daños en el domicilio.

Los policías acudieron para atender el reporte, pero no localizaron al hombre señalado, por lo que no se realizó una detención. La reportante recibió indicaciones para comunicarse nuevamente con el número de emergencias si su pareja regresaba.