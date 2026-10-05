Conflicto entre menores y una mujer deja a dos adolescentes lesionados en Durango

Un conflicto registrado en un domicilio de la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango, ocasionó que un adolescente de 12 años resultara lesionado en la cabeza y una menor de 15 años sufriera una lesión en el cuello.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del domingo. De acuerdo con el reporte, los menores tuvieron un problema con una mujer que reside en el mismo lugar, quien presuntamente golpeó al adolescente con un soplete en la cabeza.

El menor sufrió una herida de aproximadamente cinco centímetros y fue trasladado por su madre al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica. La adolescente presentó una lesión en el cuello que, según el reporte, no era de gravedad.

A la familia se le recomendó presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.