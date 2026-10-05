Justicia

AGRESIONES

Conflicto entre menores y una mujer deja a dos adolescentes lesionados en Durango

Un menor de 12 años de edad fue trasladado a recibir atención médica en el Hospital Materno Infantil.

Conflicto entre menores y una mujer deja a dos adolescentes lesionados en Durango

Conflicto entre menores y una mujer deja a dos adolescentes lesionados en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un conflicto registrado en un domicilio de la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango, ocasionó que un adolescente de 12 años resultara lesionado en la cabeza y una menor de 15 años sufriera una lesión en el cuello.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del domingo. De acuerdo con el reporte, los menores tuvieron un problema con una mujer que reside en el mismo lugar, quien presuntamente golpeó al adolescente con un soplete en la cabeza.

El menor sufrió una herida de aproximadamente cinco centímetros y fue trasladado por su madre al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica. La adolescente presentó una lesión en el cuello que, según el reporte, no era de gravedad.

A la familia se le recomendó presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: lesionados conflicto vecinal Agresiones Durango adolescente, lesión, reporte,, menor

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas