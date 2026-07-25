Conflictos económicos crecen 8% en Durango durante el primer semestre de 2026

Los juzgados mercantiles del Poder Judicial del Estado de Durango registraron 777 millones 632 mil 324 pesos en prestaciones mercantiles reclamadas durante el periodo enero-junio de 2026, lo que representa un incremento de ocho por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el informe estadístico del Poder Judicial, durante el primer semestre de 2025 se habían contabilizado 720 millones 426 mil 54 pesos por este concepto, lo que significa que el monto de 2026 representa un aumento de 57 millones 206 mil 269 pesos.

La mayor parte de las prestaciones mercantiles correspondió a los juzgados ubicados en el municipio de Durango, con 600 millones 752 mil 505 pesos; mientras que en Gómez Palacio se registraron 96 millones 325 mil 319 pesos. Los juzgados mixtos concentraron 44 millones 103 mil 291 pesos y Lerdo sumó 36 millones 451 mil 207 pesos.

El monto acumulado en el primer semestre de 2026 también supera el registrado en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 678 millones 490 mil 670 pesos. En dos años, el incremento acumulado es de 99 millones 141 mil 654 pesos, equivalente a 14.6 por ciento.