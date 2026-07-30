Conflictos familiares, el mayor motivo de juicios en Durango, en primer semestre de 2026

La materia familiar se mantuvo como la de mayor carga de trabajo para el Poder Judicial del Estado durante el primer semestre de 2026, al concentrar siete mil 344 juicios ingresados ; representando poco más de una tercera parte de los asuntos iniciados entre enero y junio en todas las materias.

De acuerdo con el informe estadístico semestral del Poder Judicial del Estado, en dicho lapso se iniciaron 20 mil 708 asuntos en todas las materias; sin embargo, los asuntos familiares superaron a los procedimientos mercantiles , que acumularon cinco mil 178 expedientes; a los civiles, con tres mil 745; los del Sistema Penal Acusatorio, con dos mil 898; y a la materia laboral, con mil 543.

Aunque la materia familiar continúa siendo la que más expedientes genera, el reporte mostró una disminución respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron ocho mil 726 juicios, lo que representó una reducción de casi el 16 por ciento. En comparación con el primer semestre de 2024, cuando ingresaron ocho mil 003 expedientes, la baja es de alrededor del ocho por ciento.

DESGLOSE

Dentro de los procedimientos familiares, la estadística refirió que los juicios intestamentarios fueron los más frecuentes durante el primer semestre de este año, con mil 551 asuntos, seguidos por los relacionados con pensión alimenticia, que sumaron mil 31 expedientes, y los juicios testamentarios, con 465 casos. También se reportaron 40 procedimientos de adopción.

El informe reflejó además comportamientos distintos entre estos procedimientos. Mientras los juicios intestamentarios disminuyeron ligeramente frente a los mil 592 registrados en el mismo lapso de 2025, continúan siendo el principal tipo de litigio familiar. Por su parte, los asuntos por pensión alimenticia descendieron de mil 129 a mil 31, mientras que las adopciones aumentaron de 37 a 40 casos en un año.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango establece que los juzgados familiares conocen de controversias relacionadas con el estado civil de las personas, matrimonio, divorcio, filiación, patria potestad, guarda y custodia, convivencia, alimentos, adopciones, tutela, sucesiones y demás asuntos previstos por la legislación familiar. Estos órganos jurisdiccionales tienen como finalidad resolver conflictos que inciden directamente en los derechos y obligaciones de los integrantes de las familias.

Si bien el número de asuntos familiares disminuyó respecto a los dos años anteriores, esta materia continúa representando la mayor carga de trabajo para los órganos jurisdiccionales del estado, por encima de cualquier otra especialidad atendida por el Poder Judicial durante el primer semestre de 2026.