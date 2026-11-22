Los juicios mercantiles iniciados en Durango acumularon prestaciones por mil 360 millones 397 mil 547 pesos entre enero y octubre del 2026; los datos oficiales indicaron que este monto representó un incremento de casi 10 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado y de 20.8 por ciento en comparación con 2024.

Las estadísticas del Poder Judicial del Estado mostraron que el monto registrado pasó de mil 125 millones 674 mil pesos en los primeros diez meses de 2024 a mil 239 millones 295 mil pesos en 2025, hasta alcanzar los mil 360 millones en el presente año. Esto significó que, en dos años, la cantidad relacionada con estos procedimientos aumentó en más de 234 millones de pesos.

Distribución

Por procedencia, Durango capital concentró la mayor parte de los recursos en disputa en los tribunales , con mil 14 millones 567 mil pesos, equivalentes al 74.5 por ciento del total.

Le siguió la zona de Gómez Palacio, con 207 millones 702 mil pesos, que representan el 15.2 por ciento; los asuntos mixtos sumaron 86 millones 867 mil pesos, mientras que en Lerdo registró 51 millones 259 mil pesos.

El comportamiento también mostró diferencias entre las zonas. Por ejemplo, en los juzgados de Durango capital, el monto aumentó 14.4 por ciento respecto a 2025, al pasar de 886 millones 155 mil a más de mil 14 millones de pesos. En Gómez Palacio creció 11.1 por ciento, mientras que en los asuntos mixtos disminuyó 18.6 por ciento y en Lerdo bajó 14 por ciento.

En cuanto al número de procedimientos, durante el periodo de enero-octubre de 2026 ingresaron nueve mil 329 juicios mercantiles , frente a los nueve mil 223 del mismo lapso de 2025 y los ocho mil 740 de 2024.

Los asuntos de esta materia representaron alrededor del 27 por ciento de los 34 mil 510 juicios iniciados en el estado en dicho periodo, por lo que ocupan el segundo lugar en volumen laboral para el Poder Judicial, después de los familiares, que sumaron 11 mil 852. Los civiles alcanzaron seis mil 125, los del sistema acusatorio penal fueron cuatro mil 856 y los laborales, dos mil 348.