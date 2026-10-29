Congreso de Durango rechaza las cuentas públicas de 8 municipios

El Pleno del Congreso del Estado de Durango rechazó las cuentas públicas de ocho municipios de la entidad, al exceder el porcentaje establecido de observaciones no solventadas, correspondientes a la revisión del ejercicio fiscal 2025.

En tal sentido, no se aprobaron las cuentas públicas de San Juan de Guadalupe, Poanas, Canelas, San Bernardo, Mapimí, Ocampo, Coneto de Comonfort y Súchil, por lo que se tendrá que seguir el procedimiento respectivo para la posible aplicación de sanciones administrativas o penales, en caso de daño patrimonial.

En contraste, las cuentas públicas del resto de los municipios, así como la del Gobierno del Estado fueron aprobadas por parte del Poder Legislativo.

En esta última, en el dictamen se plasmaron observaciones que representan el 0.22 por ciento de los ingresos obtenidos durante ese periodo, además de que se reportó una disminución en el saldo de la deuda pública estatal.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública presentó ante el Pleno dicho dictamen, en el que se establece que el Gobierno del Estado registró ingresos por 58 mil 524 millones 839 mil 426 pesos, durante el ejercicio fiscal 2025.

Otro de los indicadores reportados fue el comportamiento de la deuda pública estatal, cuyo saldo al cierre de 2025 fue 0.72 por ciento menor que el registrado al finalizar 2024, de acuerdo con la información presentada en el dictamen.

Se estableció también que dicha cuenta pública mostró un ejercicio aceptable de la gestión financiera, conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Asimismo, el dictamen señaló que, con base en la evidencia física y documental de la muestra examinada, los estados financieros y demás información que integra la cuenta pública proporcionan, en general, una seguridad razonable respecto de la situación financiera de la administración estatal y los resultados de las operaciones realizadas, en cumplimiento de la normativa aplicable.