Congreso de Durango recibió informes de Cuentas Públicas 2025 para análisis

La revisión de las Cuentas Públicas del 2025 se realizará con base en criterios técnicos y conforme a lo establecido por la ley, luego de que el Congreso del Estado de Durango recibió los informes de resultados del Gobierno estatal, los 39 Ayuntamientos y los organismos autónomos; el proceso debe concluir a más tardar el 31 de octubre.

De acuerdo con información de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, e l análisis de los informes buscará sustentarse en los resultados de las auditorías y en el cumplimiento de la normatividad, dejando de lado consideraciones de carácter político. Asimismo, los entes fiscalizados que cuenten con observaciones tendrán la oportunidad de presentar las aclaraciones correspondientes antes de que se determinen posibles responsabilidades.

La documentación fue entregada por la titular de la Auditoría Superior del Estado, Diana Gaitán Garza, como parte del procedimiento de fiscalización previsto en la legislación local.

Además, señaló que el Congreso mantendrá coordinación con la Auditoría Superior del Estado para que el órgano técnico cuente con las condiciones necesarias para desarrollar sus funciones, al considerar que una fiscalización sólida contribuye al manejo adecuado de los recursos públicos y al fortalecimiento institucional.