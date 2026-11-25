En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Durango se llevó a cabo un acto conmemorativo en memoria de quienes han sido víctimas de feminicidio.

La presidenta de Si hay mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo, explicó que hasta el mes de octubre se registraron nueve feminicidios en Durango, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 206 violaciones sexuales, que equivalen a 20.6 al mes.

Además, sigue activa la Alerta de Violencia de Género desde el año 2018, ya que no se percibe voluntad de los gobiernos por avanzar.