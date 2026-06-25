¡Conmovedor! Adulto mayor abraza a su esposa durante sismo de Venezuela, para protegerla

El pasado miércoles 25 de junio, la agencia de noticias Associated Press reportó dos terremotos en magnitudes 7.2 y 7.5 en escala de Richter, en Venezuela. Durante el acontecimiento una pareja de adultos mayores fue captada en cámaras de seguridad y el video ha causado consternación en las redes.

El momento registrado durante el intenso movimiento, no solo fue visto como una escena tierna entre una pareja de edad avanzada, sino que la humanidad que demostró tener el hombre, cautivó.

Aunque el vídeo es breve, demostró que pese la adversidad, el hombre busca proteger a su pareja.

¿Qué se observa en el vídeo?

En una cámara de vigilancia, quedó registrado como la mujer mayor, empieza a sentir la intensidad del temblor por lo que enseguida el hombre, va a auxiliarla tomándola de las manos con ambos brazos. Ambos se encontraban en compañía de dos gatos como mascota e incluso, se muestra como los animales también se comienzan a alterar.

Ante el fuerte movimiento la mujer comienza a gritar en su desesperación, el hombre la sostiene fuertemente y la cubre entre su brazos. También se muestra como los cuadros y objetos se caen por la magnitud del sismo.

Ya cuando se comienza a bajar la intensidad, ambos dicen "que miedo".

¿Hasta el momento, qué cifras ha dejado el sismo en Venezuela?

El vídeo de los adultos mayores, no explica por si solo todo el desastre que dejó el temblor de gran magnitud, por lo que la información hasta el corte más reciente arroja al menos mil personas heridas y por lo menos 164 personas que han perdido la vida.

La zona más afectada ha sido La Guaira, mientras continúan actualmente las labores de búsqueda y rescate entre los edificios que colapsaron y las estructuras que se dañaron de forma severa. El canal de televisión, Al Jazeera, ha recopilado relatos de como las personas cuentan lo que vivieron durante y después del temblor.

Sin duda, este tipo de momentos cobran importancia social, al mostrar como ante una respuesta instintiva de supervivencia, el cuerpo humano se convierte directamente en una fuente de protección.

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