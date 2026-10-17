Conoce las ciudades de México con el peor tráfico y más horas perdidas

Los congestionamientos alargan los recorridos y, al acumularse durante el año, equivalen a varios días dedicados únicamente a las demoras del tránsito.

El TomTom Traffic Index 2025, cuyos resultados fueron publicados en 2026, coloca a ciudades importantes en los primeros lugares nacionales por nivel promedio de congestión. Sin embargo, la clasificación cambia cuando se comparan las horas perdidas durante los periodos de mayor circulación .

¿Cuáles son las ciudades?

La capital del país registró un nivel de congestión de 75.9 por ciento y una estimación de 184 horas perdidas anualmente en hora pico, equivalentes a siete días y 16 horas.

La dificultad para avanzar también se refleja en los trayectos cortos. Durante la hora pico matutina, recorrer 10 kilómetros tomó, en promedio, 41 minutos y 40 segundos. Por la tarde, esa misma distancia requirió 47 minutos y 15 segundos .

Aunque su indicador de congestión disminuyó 3.6 puntos porcentuales frente a 2024, Ciudad de México permaneció a la cabeza de las ciudades mexicanas analizadas.

Guadalajara ocupó el segundo lugar nacional, con una congestión promedio de 63.3 por ciento y 126 horas perdidas durante las horas pico. A diferencia de la capital, su indicador aumentó 2.9 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Monterrey se ubicó en tercera posición, con 48 por ciento de congestión y 89 horas de demoras anuales. Le siguieron Tijuana, León, Ecatepec y Puebla.

¿Cómo se calculan las horas perdidas por el tráfico?

TomTom utiliza datos anónimos de GPS y velocidades reales de circulación para comparar las condiciones de movilidad. El porcentaje de congestión expresa cuánto aumenta el tiempo de viaje frente a un escenario de tránsito libre.

Por ejemplo, un nivel de 40 por ciento significa que los recorridos tardaron, en promedio, 40 por ciento más que en condiciones sin congestionamiento.

Para estimar las horas perdidas anuales, el índice considera dos recorridos diarios de 10 kilómetros en hora pico durante 230 días laborales. Por ello, las cifras funcionan como una referencia comparable entre ciudades, la experiencia de cada conductor puede variar según su ruta, distancia y horario.