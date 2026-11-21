La complicada situación actual sigue dejando lamentables cierres de negocios en la ciudad de Durango, y en esta ocasión otra cafetería de la capital, ubicado en el Corredor Constitución ha anunciado su clausura en próximos días.

Desde hace ya algunos meses, duranguenses han mostrado preocupación debido al anuncio del cierre de múltiples negocios de la ciudad de Durango, afectando desde cafeterías y restaurantes hasta empresas relacionadas con la venta de ropa y otros artículos.

En las últimas horas, un nuevo cierre ha llamado la atención de los duranguenses, al tratarse de una cafetería que se había ganado el cariño de la ciudadanía.

¿Qué negocio cerrará?

En esta ocasión, los cierres de negocios alcanzaron a Astro Café, una conocida cafetería ubicada en Corredor Constitución, que en los últimos años alcanzó popularidad entre duranguenses gracias a su original decoración y sus bebidas únicas, que eran publicadas a través de las redes sociales del negocio.

Fue a través en un video publicado a través de la cuenta de Instagram de Astro Café que se informó sobre la lamentable noticia del cierre de la cafetería, lo cual causó sorpresa y tristeza por parte de sus clientes.

En el video, se observa la parte exterior de Astro Café, y a una joven mujer apagando las cafeteras, las luces, y guardando el mobiliario de afuera, para luego apagar el letrero con el nombre del negocio y cerrar la puerta del local.

Aunque en el video no se narra nada, se alcanza a leer “Muchas gracias” al final.

En la descripción del video, se puede leer un breve pero significativo mensaje de Astro Café.

“Tenemos un anuncio que nunca nos imaginamos darles, y que por más que aplazábamos tener que traer las malas noticias, nos vemos en la necesidad de anunciar nuestra clausura”, se lee en la descripción.

Que continúa indicando que “Astro empezó como un sueño que gracias a ustedes se volvió realidad, les agradecemos por cada taza compartida y por su confianza. Esperamos volver a vernos pronto”.

¿Cuándo será el último día que abrirá?

En la misma publicación de redes sociales, Astro Café señaló que será este domingo 22 de noviembre, fecha en que además será el segundo aniversario de la cafetería, cuando será la clausura del negocio.

En los comentarios, clientes expresaron su tristeza por el repentino cierre de Astro Café, mientras que algunos otros negocios locales mostraron su solidaridad ante el cierre, lamentando que la situación actual en la ciudad de Durango sea causa de múltiples clausuras.