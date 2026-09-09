Conocido estudio fotográfico cierra sus puertas en Durango; local ya está en renta

Un local ubicado en el corredor Constitución, en la Zona Centro de la ciudad de Durango, que por años albergó un conocido estudio fotográfico, ya está vacío y disponible para renta.

Previo al cierre, denaron negativos

Hace un tiempo la familia hizo una donación de negativos fotográficos que representan más de 70 años de información documental, al Archivo Histórico del Estado, sin embargo, aún se conservaba mobiliario y algunas fotografías tomadas durante los últimos años, exhibidas en el aparador del inmueble.

La donación de los materiales se realizó con el fin de que se pueda preservar el material ya que se cuenta con retratos de familias y personajes que son parte de la historia.

Desde entonces ya se contemplaba el cierre del estudio fotográfico debido a que ya resultaba incosteable porque, con la tecnología, se han adoptado nuevas formas de tomarlas, pero el local no se había vaciado completamente.

Local ya está puesto en renta

Sin embargo, se pudo observar que en días recientes ya fueron retiradas dichas fotografías y se puso el local a disposición para su renta, lo que ha llamado la atención de quienes diariamente caminan por ahí.