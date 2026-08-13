Consejo Empresarial Mexicano amplía su presencia a la región lagunera

El Consejo Empresarial Mexicano (CEM) inició una etapa de expansión en Durango con la incorporación formal de empresarios de Lerdo, primer municipio del estado en contar con una representación propia del organismo.

El presidente del CEM en Durango, Mauricio Holguín Herrera, tomó protesta a Rogelio De Santiago como presidente del CEM Lerdo, así como a los nueve integrantes de su mesa directiva y a más de 180 empresarios de distintos sectores que forman parte de esta representación.

La integración de Lerdo representa un paso importante para el organismo, ya que por primera vez empresarios de este municipio cuentan con una representación directa dentro del CEM, sin depender de la estructura empresarial de toda la comarca, destacó Rogelio De Santiago.

Por su parte, el presidente del CEM en Durango señaló que el crecimiento económico requiere de empresas fortalecidas y de una coordinación permanente con las autoridades para establecer estrategias que permitan atender las necesidades del sector y generar mejores condiciones para su desarrollo. También destacó la capacidad de los empresarios duranguenses para mantenerse activos y salir adelante ante escenarios adversos, así como la importancia de trabajar de manera conjunta para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento.

Subrayó la importancia de que los empresarios de los municipios cuenten con espacios propios de organización y representación, particularmente en regiones con características económicas específicas como la Comarca Lagunera.