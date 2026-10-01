Consejo Estatal de PC, en sesión permanente por pronóstico de lluvias fuertes HOY en Durango

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, superiores a los 50 milímetros para este jueves primero de octubre, emitido por la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un alertamiento preventivo para la población.

Las precipitaciones se esperan con mayor intensidad en Durango, Nombre de Dios, Otaez, Poanas, San Dimas, Súchil y Vicente Guerrero.

Al respecto, el coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, informó que Conagua ya inició un desfogue preventivo en la presa Guadalupe Victoria, el cual se incrementará conforme sea necesario.

Detalló que se emitió un alertamiento a las comunidades asentadas en las riberas del río El Tunal para que extremen precauciones ante el posible incremento del cauce. Asimismo, se ha dado aviso a las autoridades municipales y el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene en sesión de alerta permanente.

Como parte de las acciones preventivas, el Municipio de Durango y el Ejército Mexicano reforzarán con costalera la zona del Paseo Turístico El Pueblito.

Finalmente, Galindo Cabada exhortó a la población a mantener las calles libres de basura para prevenir inundaciones, informarse a través de canales oficiales y, sobre todo, evitar cruzar vados, ríos y arroyos ante la creciente.