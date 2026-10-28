Consejo Estatal Forestal y de Suelos incorporará a más mujeres en Durango

En Durango se abrió una convocatoria para incorporar a representantes de grupos de mujeres al Consejo Estatal Forestal y de Suelos, con el objetivo de que tengan mayor representación en las decisiones del sector forestal de la entidad.

Es la primera vez que se abre una convocatoria para que las mujeres se integren como representantes ante el Consejo Estatal Forestal y de Suelos. Las interesadas podrán registrarse del 27 de octubre al 16 de noviembre, de acuerdo con las bases establecidas.

La decisión fue aprobada al interior del Consejo Estatal Forestal y de Suelos, un órgano colegiado de consulta, coordinación y concertación que integra a los tres órdenes de gobierno, productores, industriales, representantes del sector académico y de la sociedad civil.

La finalidad de la convocatoria es otorgar la titularidad de una representación a una consejera titular y una consejera suplente.

La titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Claudia Hernández Espino, indicó que la participación de las mujeres en el sector forestal es cada vez más importante para impulsar el manejo sostenible, la protección y el desarrollo de los recursos naturales y los suelos.

“Las mujeres forman parte medular, hacen un trabajo también muy destacado en este sector”, destacó.

La funcionaria mencionó que podrán participar grupos de mujeres organizadas vinculadas con el sector forestal. Cada grupo podrá postular a una representante y deberá acreditar su integración, trayectoria y vinculación con el sector.