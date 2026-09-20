Constantin Sánchez, el joven defensa mexicano que refuerza al Greuther Fürth Sub-17 en Alemania

El fútbol mexicano continúa ampliando su mapa de talento en el extranjero con la incorporación del joven defensor Constantin Sánchez al proyecto juvenil del SpVgg Greuther Fürth. El zaguero de 16 años se integra a la categoría Sub-17 de la escuadra germana para la temporada 2026/27, marcando un paso relevante en su desarrollo formativo dentro del balompié europeo.

Nacido el 11 de febrero de 2010 en Alemania, Sánchez posee la doble nacionalidad que le otorga la posibilidad de representar a la Selección Mexicana gracias a sus vínculos familiares. Desempeñándose primordialmente en la zona defensiva, el juvenil ha llamado la atención por su solvencia física y lecturas tácticas, cualidades que respaldan su ascenso en las ligas con límite de edad.

Un reto en el Viejo Continente

El canterano disputará la Sub-17 DFB-Nachwuchsliga, certamen que reúne a las promesas más destacadas de la estructura germana. Integrado en la plantilla que encabeza el director técnico Kevin Heubeck, Sánchez competirá en la fase previa del torneo (Vorrunde Gruppe E), compartiendo sector con representativos juveniles de clubes como Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim y SV Darmstadt 98.

Su nuevo club, el SpVgg Greuther Fürth, popularmente apodado Das Kleeblatt (El Trébol), cuenta con una rica tradición histórica al haber conquistado tres títulos nacionales de máxima categoría en 1914, 1926 y 1929. Actualmente, el primer equipo milita en la 2. Bundesliga, consolidando una infraestructura enfocada en la proyección de talento joven.

¿Llegará a la Selección Mexicana?

La llegada de Sánchez al balompié teutón responde al rastreo de futbolistas de ascendencia mexicana formados en academias internacionales. Este seguimiento busca identificar perfiles defensivos con dinamismo y rigor táctico que puedan ser considerados a futuro para las distintas categorías juveniles del representativo nacional tricolor.

El reto inmediato para el zaguero será consolidar la titularidad en el esquema defensivo del Kleeblatt durante el actual curso futbolístico. Su evolución dentro de la exigente estructura alemana determinará el alcance de su proyección profesional y su posible consolidación en la élite del fútbol europeo.