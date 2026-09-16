¿Construir la paz frente a la violencia ycondena internacional?

uando un tema atrapa la atención de medios, redes y ciudadanos en general es porque su entorno tiene una gran cantidad de vertientes que se entrelazan y afectan la vida cotidiana de millones de personas. Se vuelve entonces, una necesidad no omitir opiniones y dejar que fluyan con seriedad las participaciones para tratar de encontrar un hilo conductor más firme y que se sume a las circunstancias que aún no logran la aprobación general. Es frecuente que cuando abordamos el rol femenino en el país, sus avances y logros, sí existen, pero han generado más dudas que respuestas positivas. Tampoco es posible negar que no se haya avanzado, los avances, sin embargo, han sido lentos, producto del activismo femenino y social. El ideario colectivo ha visto crecer frondosos matorrales de indiferencia, los cuales nos han colocado en el centro de la inconsciencia social, ello se debe en honor a la verdad, a que el tema de justicia e igualdad para la mujer se encuentra todavía en la esfera de lo ideal y muy lejano por cierto, de la realidad nacional. Tal vez el obstáculo más difícil de superar hoy, si se quiere construir un camino de seguridad, es analizar las complejas contradicciones que surgen de la violencia, los tradicionalismos, el abandono y rezago de políticas “ausentes” que cegaron el campo de la tranquilidad. En México, la metáfora relacional: “Ni una más” en referencia a los asesinatos y al aumento de las cifras. Es amarga realidad y continúa bajo nuevas modalidades de riesgo irracional.

Es difícil admitirlo, pero el rol para muchas mujeres se convirtió en pesimismo. La cultura socio-formativa, las limitaciones familiares y los criterios de incapacidad la fueron colocando en un abismo social, hubo excepciones, pero enfrentaron retos y exclusiones. Su escasa participación en áreas de decisión, de igualdad política, de propuestas para la construcción de temas trascendentales, de liderazgo e inclusión, fueron una constante, sin embargo, la ausencia de estos espacios no pudo traducirse e interpretarse como intrascendencia en la vida cotidiana, la marginación de la que fue objeto la despojaron de voz pero no de fuerza y capacidad de resistencia.

Sería imposible citar a todas las organizaciones civiles, partidos políticos, activistas, hombres y mujeres valiosos, que apoyaron el cambio para nuestro país, se propusieron reformas y se convocó a las Instituciones Educativas a ser parte de este nuevo escenario. Los Organismos Internacionales presionaron para proponer Políticas Públicas en beneficio de los Derechos e Igualdades de la Mujer.

Puede decirse hoy que en relación a su situación real de oportunidades y respeto integral, hay un avance, pero los problemas continúan, pues no se han podido solucionar, sino que sigue existiendo discriminación en el terreno profesional y laboral, así como grupos de mujeres de diversos sectores que reclaman su derecho a incorporarse a un trabajo digno lejos de la inferioridad en las formas de trato. Necesariamente tenemos que pasar de la euforia a la pesadumbre y del mito a la realidad si consideramos que con desafortunada puntualidad cíclica hemos vivido como sociedad desafíos diversos, como un pobre crecimiento económico que tiene una gran cantidad de aristas reflejadas en insuficientes Recursos para la puesta enmarcha de proyectos, que aceleren oportunidades y cercanías con las exigencias de los nuevos escenarios geopolíticos, como los que ya se viven en países europeos, en Asia y otras regiones.

El problema en México fue la pérdida total de la voluntad política para planear un futuro que requería de expertos en todas las áreas posibles y no de políticos improvisados, que lejos de construir no cumplieron al pueblo de México sus promesas de protección ciudadana.

Muy lejanos se fueron quedando los resultados de otras épocas, como el crecimiento económico sostenido y elmodelo de desarrollo con financiamiento externo, logrado por el boom petrolero que ubicó a nuestro país como el milagro mexicano en la década de los 80s. El reloj de la historia se cumplió para dar paso a una sociedad globalizada conmiras en los mercados mundiales, tuvimos la oportunidad única de formar parte de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, que se consideraba como premisa para un cambio estructural en los años por venir. Así llegamos al México de hoy, donde una Mujer asumió la Presidencia del País; Claudia Sheinbaum Pardo, recibió el apoyo del Pueblo deMéxico para encabezar los destinos de la nación y con ella llegaron una gran cantidad de Funcionarias Públicas,mujeres destacadas de la oposición y extraordinarias periodistas, cuyos trabajos de investigación merecen el apoyo y el reconocimiento unánime. Lo he comentado en anteriores colaboraciones, sin embargo, la Cuarta Transformación del anterior y el actual gobierno deja muchas dudas que la Presidenta no ha podido explicar y por el contrario, en momentos, da la impresión de retroceder.

Va de nueva cuenta la retórica, pero es imperativo combatir la violencia contra la mujer, venga del crimen organizado o del círculo familiar, los derechos e igualdades no se construyen con dogmas. En el centro están la integridad y el respeto a la persona, no más secuestros, asesinatos e injusticias, temor y soledad nunca vistos en este país.

A este mapa se agregan escenarios todavía más complejos, como los acontecimientos de violencia y terror que se difundieron en la pirámide de la luna en Teotihuacán, el pasado 20 de abril. Un sujeto de nombre Julio César Jasso Ramírez disparó contra un grupo de turistas, asesinando a una Ciudadana Canadiense e hiriendo a 13 personas más antes de quitarse la vida.

En Estados Unidos, un sujeto de nombre Cole Tomas Allen de 31 años de edad, provocó un tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton deWashington. Su verdadera intención era asesinar al Presidente Trump.

DosMitómanos que dispararon sin elmínimo remordimiento, uno de ellos, Tomas Allen que relata un “manifiesto” sin sentido, reflejando su mente distorsionada y el fango de sus ideas. Lo sucedido este fin de semana en el Estado de Morelos ha colocado a México como un país inseguro. El feminicidio de Claudia Tacoronte una joven española que realizaba un intercambio académico en la UAEM colocó en alerta al Gobierno Español que exige una respuesta inmediata e investigación y justicia, difícil reto para la Presidenta y la Diplomacia Mexicana.

Tiempo es de recordar a Giovanni Boccaccio (1313-1375) escritor humanista italiano de quien Engels expresó lo siguiente: Boccaccio representó el fin de la EdadMedia para dar paso al Renacimiento, en un tiempo, en que la vida terrenal significaba el paso hacia la vida eterna y el hombre, empezaba a comprender qué importante era conservarla y respetarla para la continuidad de la especie.

¿En dónde estaremos colocados bajo esta metáfora?