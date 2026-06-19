‘Contactos’ de la Colectiva Transeúnte se presentará en Teatro de la Juventud: fecha y programa

La danza contemporánea volverá a tomar el escenario del Teatro de la Juventud con la cuarta edición de “Contactos”, un proyecto que se ha convertido en un espacio de encuentro para artistas interesados en la exploración del movimiento, la investigación escénica y el diálogo entre distintas disciplinas.

Impulsado por Colectiva Transeúnte, el proyecto nació en 2023 como una iniciativa independiente enfocada en abrir espacios para la creación contemporánea en Durango.

Desde entonces, ha reunido a intérpretes, coreógrafos y creadores en una plataforma donde las ideas, las emociones y las experiencias encuentran una forma de expresión a través del cuerpo.

Programa en forma

La edición de este año contará con la participación de Karen Meza, Anahí Galarza, Fernanda Marrufo, Scarlett Solís y Enrique Ramos, quienes presentarán una serie de piezas que abordan temas como la memoria, la identidad, la ausencia y la transformación.

Cada propuesta ofrecerá una mirada distinta sobre la experiencia humana, utilizando la danza como lenguaje principal para conectar con el público.

El programa abrirá con “La Tenista”, una interpretación de Karen Meza que reflexiona sobre la resistencia y el desgaste. Posteriormente se presentará “Pasos que damos”, creación de Anahí Galarza que pone la atención en los ritmos particulares que marcan cada trayectoria de vida. La primera parte concluirá con “Siluetas”, una obra colectiva que explora la relación entre presencia, espacio y percepción.

Después de un breve intermedio llegará “Los ausentes”, una pieza centrada en la memoria y los vínculos que permanecen más allá de la ausencia.

Cierre de "Contactos"

El cierre estará a cargo de “404 cuerpo no encontrado”, una propuesta que cuestiona la relación entre el cuerpo, la identidad y la condición humana desde una perspectiva contemporánea.

Integrada por Anahí Galarza, Karen Meza y Alejandro Navarrete, Colectiva Transeúnte ha desarrollado desde 2020 diversos proyectos multidisciplinarios enfocados en la creación, la investigación y la colaboración artística. Actualmente mantiene una residencia creativa en el Centro Estatal del Conocimiento y las Artes, desde donde continúa impulsando espacios para la danza contemporánea en la entidad.