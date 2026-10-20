Continúa ciclo de terror en la Cineteca de Durango con 'Profecía sangrienta'

El miedo y el suspenso continúan en la Cineteca de Durango con la proyección de “Profecía sangrienta” (The Taking of Deborah Logan), película dirigida por Adam Robitel que explora los límites entre lo inexplicable y el horror psicológico.

La historia sigue a un equipo de estudiantes que realiza un documental sobre Deborah Logan, una mujer de edad avanzada que comienza a presentar comportamientos cada vez más extraños mientras enfrenta los síntomas de una enfermedad.

Lo que inicialmente parece un registro sobre el deterioro de su salud pronto toma un rumbo inquietante, cuando las grabaciones revelan situaciones difíciles de explicar y una presencia que parece ir más allá de lo clínico.

A través del formato de falso documental, Robitel construye una atmósfera de tensión en la que las cámaras se convierten en testigos de sucesos perturbadores. La película juega con la incertidumbre y el temor a lo desconocido, mientras el equipo de grabación descubre que detrás del caso de Deborah se esconde un misterio mucho más oscuro de lo que imaginaba.

La función se realizará este miércoles a las 16:30 horas, como parte de la programación dedicada al cine de terror.