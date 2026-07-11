Continúa el clima de caluroso a fresco, pero con posibilidades de lluvias, en Durango

Las lluvias registradas durante los últimos días continúan favoreciendo un descenso en las temperaturas mínimas y máximas en gran parte del estado de Durango. Para este domingo se pronostican precipitaciones de moderadas a fuertes en la zona serrana.

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el descenso térmico se ha observado principalmente en la Sierra y en la ciudad de Durango.

Las temperaturas mínimas, que normalmente oscilaban entre los 14 y 17 grados centígrados, ahora se ubican entre los 10 y 14 grados. En la capital del estado, por ejemplo, donde las mañanas registraban entre 14 y 15 grados, este sábado el termómetro marcó 12 grados.

En la región de las Quebradas también se reportó un descenso. Mientras que habitualmente las temperaturas matutinas se encuentran entre los 25 y 27 grados, este sábado municipios como Topia y Tamazula registraron 21 y 22 grados, respectivamente.

Para la tarde de este sábado se prevén lluvias ligeras en la zona urbana del municipio de Durango.

En tanto, para este domingo se espera un cielo mayormente nublado en la capital, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la tarde. El pronóstico indica una temperatura mínima de 12 grados, una máxima cercana a los 30 y alrededor de 18 grados por la noche, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.