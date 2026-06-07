Continúa en Durango la onda de calor; esta es la temperatura máxima para HOY 7 de junio

Las lluvias no dan tregua a México y para este domingo 7 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que continúe este temporal en distintas regiones del país. Su nuevo pronóstico exhorta a los mexicanos a mantenerse pendientes de las indicaciones de las autoridades locales, pues varios sistemas estará presentes en el país, sumándose la onda de calor.

Pronóstico general

Según el informe la interacción de dos zonas de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico mexicano, además de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Esto indica que, se esperan lluvias torrenciales en la costa de Guerrero, así como precipitaciones intensas en zonas de Puebla, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. También se esperan lluvias muy fuertes en entidades del centro, occidente y oriente del país, mientras que en estados del norte se prevén chubascos y lluvias aisladas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles afectaciones por encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

Además, una de las zonas de baja presión ubicada al sur de las costas de Guerrero podría evolucionar a ciclón tropical durante el transcurso del día.

No obstante, el ambiente caluroso a muy caluroso también estará presente en el territorio mexicano, por lo que la onda de calor persistirá en estados como Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que comenzará a extenderse hacia el suroeste de Coahuila.

¿Cómo estará el clima en Durango este domingo?

Para este domingo 7 de junio, Durango tendrá condiciones mayormente estables, sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé la posibilidad de lluvias ligeras y aisladas en el municipio de Pueblo Nuevo y en la zona serrana de la capital.

Durante esta mañana, el ambiente se mantuvo fresco las primeras horas, presentando temperaturas mínimas de entre 16 y 17 grados Celsius. Sin embargo, esto cambiará cuando se acerque el mediodía y la tarde, pues el termómetro alcanzará valores de entre 33 y 34 , generando un ambiente caluroso en gran parte de la entidad.

¿Viento? Sí, el pronóstico de hoy también advierte sobre esta posibilidad, aunque serán rachas moderadas de entre 20 y 30 kilómetros por hora.