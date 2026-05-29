Continúa paro en mina de Tayoltita; esperan que se resuelva en las próximas horas

La inactividad en la mina First Majestic en Tayoltita, municipio de San Dimas, ya lleva más de una semana, por el paro que iniciaron los trabajadores por violaciones al contrato colectivo e inconformidad con el pago de utilidades.

El subsecretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Miguel Bermúdez Quiñones, confirmó que el paro continúa pese a que se ha buscado una negociación.

“Tenemos conocimiento en la Secretaría del Trabajo Estatal que hasta el momento sigue en paro la mina, no es una huelga, sino simplemente es un paro de labores por parte de los trabajadores sindicalizados. Esta mina tiene dos secciones del Sindicato Nacional Minero y Metalúrgico de la República Mexicana que desde hace aproximadamente un poco más de una semana han estado en negociaciones con la empresa First Majestic para ver temas que considera el Sindicato violaciones a su contrato de trabajo. Hacen referencia a temas de seguridad al interior de mina, temas de tener preferencia al momento de contrataciones con personal de la región. Hacen señalamientos de que no se toman muy en cuenta contrataciones en la comunidad y se encuentran en negociaciones en Ciudad de México”.

“Hay que entender que es instancia federal a la que le toca conciliar estos temas por la competencia y tienen una negociación en Ciudad de México. Hasta el momento consideran que hoy es un día clave para tratar de solucionar este tema”, manifestó.

Por lo que existe la posibilidad de que en las próximas horas se pueda dar respuesta a las inconformidades planteadas por los trabajadores.

“Hoy puede darse la solución a este conflicto. Están en Ciudad de México la dirigencia de las dos secciones, la gerencia de esta empresa Firs Majestic y es de manera en la cual se presenta la relación entre la empresa y estos sindicatos, es muy común que lleguen a este tipo de paros, es entendible la presión que genera el Sindicato para tratar de obtener los puntos positivos en esta negociación. Entonces, esperemos que el día de hoy se logre solucionar el conflicto para solución tanto de los trabajadores como de la empresa”, estableció el servidor público.