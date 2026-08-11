Continúa Petrof Fest con segunda gala en el Ricardo Castro: ¿cuándo y a qué hora será?

La escena musical de Durango se prepara para recibir una nueva jornada de música con la Segunda Gala con Solistas Internacionales, organizada por el Conservatorio de Música de Durango, el cual tendrá como escenario el Teatro Ricardo Castro, como parte de las actividades que se desarrollan dentro del Petrof Fest 2026.

La velada tendrá como protagonista a la Camerata Nacional Juvenil de México, bajo la dirección de Toly Zatin, agrupación integrada por jóvenes músicos provenientes de diferentes puntos del país y que representa uno de los componentes formativos más importantes de esta propuesta.

A la camerata se sumarán cuatro solistas internacionales: Ely Molletone, de Venezuela/México; Leonid Shukaev, de Estados Unidos; Assemgul Syzdykova, de Kazajistán, y Cunmoo Yin, de China/Alemania. La presencia de estos intérpretes permitirá construir un encuentro musical en el que distintas procedencias y experiencias convergen sobre un mismo escenario.

Más allá del concierto

La Camerata Nacional Juvenil ya tuvo su primera gala, presentación que permitió al público conocer parte del trabajo realizado por sus integrantes y, al mismo tiempo, observar el resultado de un proceso de preparación marcado por ensayos exigentes y una intensa dedicación.

Para los jóvenes músicos, el encuentro representa una experiencia particularmente significativa. La posibilidad de trabajar y presentarse junto a intérpretes internacionales supone un reto artístico, pero también una oportunidad de aprendizaje que difícilmente se encuentra en un concierto convencional.

El escenario se convierte así en una extensión de su formación. Cada ensayo, cada indicación y cada presentación forman parte de un proceso que permite a los estudiantes medir sus capacidades, adquirir experiencia y descubrir nuevas posibilidades dentro de la interpretación musical.

La segunda gala ofrecerá precisamente la oportunidad de observar ese avance. El público podrá acercarse al trabajo de una generación de músicos jóvenes que ha encontrado en este proyecto un espacio para crecer y compartir escena con figuras provenientes de diferentes países y tradiciones musicales.

Petrof Fest, un encuentro internacional

El concierto forma parte del Petrof Fest 2026, festival internacional de música que reúne en Durango actividades de formación, conciertos, clases magistrales y la participación de músicos y estudiantes de distintas procedencias. El encuentro busca generar un espacio de intercambio entre jóvenes intérpretes y artistas con experiencia internacional, haciendo de la ciudad un punto de encuentro para la enseñanza y la interpretación de la música de concierto.

En ese contexto, la presencia de la Camerata Nacional Juvenil adquiere especial relevancia, el festival no solamente lleva a Durango a músicos internacionales, sino que propicia que jóvenes mexicanos compartan con ellos procesos de preparación y escenarios profesionales.