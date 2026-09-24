Continúan a la baja las lluvias en Durango: ¿cómo será el clima el viernes 25 de septiembre?

Continúan bajando las probabilidades de lluvia en el estado de Durango, y para este viernes solo existen condiciones de precipitaciones en las zonas serrana y norte de la entidad, las cuales se prevén de carácter muy ligero.

En la ciudad capital se espera un día mayormente nublado, con temperaturas de 15 grados por la mañana, 31 por la tarde y 19 por la noche. No se contemplan probabilidades de lluvia, aunque se prevén rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Durante la mañana del jueves, la temperatura más baja registrada en el estado fue de cinco grados en el municipio de San Bernardo, seguida por seis en La Rosilla del municipio de Guanaceví y nueve en El Salto, cabecera de Pueblo Nuevo.

En tanto, se reportaron 10 grados en Hidalgo; 13 en Ocampo; 14 en Santiago Papasquiaro, Poanas, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal; 15 en Canatlán; y 16 tanto en Guadalupe Victoria como en la ciudad de Durango.