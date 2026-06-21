Continúan las encuestas para definir la nueva ruta de Durango de Rol

Las encuestas para rediseñar la estrategia Durango de Rol continúan en el municipio de Durango, con el objetivo de que la ciudadanía participe y opine sobre una nueva ruta o posibles mejoras al programa.

Hasta el momento se han aplicado más de 500 encuestas a personas adultas y más de mil a jóvenes , informó Giovanni Rosso Güereca, director del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores (INDEHVAL).

Entre los cuestionamientos que se realizan a los participantes se encuentra la elección de la ruta donde consideran que debería implementarse este programa de cierre de calles .

El funcionario señaló que se busca mantener abiertas las opciones para que la ciudadanía exprese su opinión y proponga los espacios donde le gustaría que se desarrollaran actividades recreativas y de convivencia familiar.

Apuntó que las respuestas serán tomadas en cuenta para definir la ruta que deberá seguir el programa, así como para incorporar otras propuestas de mejora.

El director del INDEHVAL aseguró que la estrategia regresará y que podría retomarse en los próximos meses, una vez concluido el rediseño.