Continúan los robos en Centro de Durango; hurtan motocicleta a empleado de restaurante

Los robos de motocicletas continúan registrándose en la Zona Centro de la ciudad de Durango. La noche del viernes, un empleado de un restaurante de comida rápida denunció que su unidad fue robada mientras cumplía con su jornada laboral.

El reporte fue recibido alrededor de las 23:45 horas del 31 de julio, luego de que un varón solicitó apoyo al número de emergencias 911 al descubrir que su motocicleta ya no se encontraba en el sitio donde la había dejado estacionada.

De acuerdo con la información recabada, el afectado estacionó la unidad aproximadamente a las 15:00 horas sobre la calle Negrete, casi esquina con Victoria, en pleno Centro de la ciudad, para ingresar a laborar en un establecimiento de comida.

Al concluir su turno, cerca de las 23:30 horas , regresó al lugar donde había dejado la motocicleta; sin embargo, esta había desaparecido . Tras buscarla sin éxito en los alrededores, decidió reportar el robo a las corporaciones de seguridad.

La unidad robada es una motocicleta de la marca Italika, Delivery 125, modelo 2024, color blanco, con placas de circulación 21KXD6 y número de serie 3SCK29EC1R1005621, misma que se encontraba a nombre del denunciante.

El afectado informó a los agentes que en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el robo no existen cámaras de videovigilancia que pudieran aportar imágenes para la identificación de los responsables. Elementos de la Policía Estatal acudieron para entrevistarse con él y recabar la información correspondiente.

Posteriormente, el afectado fue orientado para acudir a la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia formal.

Este nuevo caso se suma a la serie de robos de motocicletas registrados en las últimas semanas en la Zona Centro, situación que mantiene en alerta a propietarios de este tipo de vehículos.