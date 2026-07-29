¿Continuará el calor en Durango este miércoles? Esto pronostica el SMN para HOY 29 de julio

El clima en México continúa presentando cambios imporantes y para este miércoles 29 de julio no será la excepción, pues el monzón mexicano y el avance de la onda tropical número 22 mantendrán lluvia en gran parte del país, mientras que persistirá el ambiente extremadamente caluroso en otras regiones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico general

En el noroeste, el monzón mexicano favorecerá lluvias muy fuertes en el este y sureste de Sonora, el norte y sur de Sinaloa, así como el oeste y suroeste de Chihuahua. Además, se esperan lluvias fuertes en el oeste y sur de Durango , todas acompañadas de actividad eléctrica.

Por otra parte, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y la entrada de la onda tropical número 22 sobre la península de Yucatán generarán lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

En tanto, Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León tendrán lluvias aisladas, favorecidas por el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y otros sistemas atmosféricos.

Respecto a las temperaturas, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del norte del país , con valores superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

La onda de calor continuará afectando al noreste de Baja California, el norte de Chihuahua, el este y noroeste de Durango , el centro y este de Nuevo León, el oeste de Tamaulipas, el centro de Veracruz, así como el este y sur de Oaxaca y el centro y oeste de Chiapas. En contraste, este miércoles concluirán las condiciones de onda de calor en Coahuila.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto al estado de Durango, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé un clima variable, con lluvias moderadas a fuertes en municipios de la sierra occidental, mientras que en las zonas adyacentes y en la capital del estado podrían presentarse lluvias ligeras y aisladas.

Hacia el mediodía las temperaturas se intensificarán y se espera un ambiente muy caluroso , con máximas de entre 34 y 35 grados Celsius.

También se esperan rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.