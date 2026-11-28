En los últimos días, el clima en el estado de Durango ha presentado un importante descenso en las temperaturas, por lo que los días son cada vez más fríos tanto en la capital como en algunos municipios serranos. ¿Seguirán estas condiciones durante este fin de semana? Esto señala el pronóstico.

Desde hace ya algunos días, debido al paso de sistemas meteorológicos como el frente frío número 8 y la primera tormenta invernal de la temporada, se ha registrado un marcado descenso en las temperaturas en varios estados de la República Mexicana, especialmente en el norte y en el occidente del país.

Sin embargo, la temporada de frío apenas empieza en México, por lo que se esperan meses con temperaturas muy bajas e incluso que continúen las lluvias y las nevadas en gran parte de territorio nacional, incluido Durango, donde este pasado jueves se registró la primera caída de nieve en la temporada.

El paso de la primera tormenta invernal

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera tormenta invernal seguirá avanzando este fin de semana, y para este sábado se desplazará sobre el occidente del país, causando probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; así como intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero; y fuertes a muy fuertes en las zonas centro y oriente del país.

Además de ocasionar precipitaciones, la primera tormenta invernal de la temporada ocasionará un marcado descenso en las temperaturas de entidades del occidente de México y de la Mesa del Norte y Central, dejando también la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de estas mismas regiones.

¿Seguirán el frío y las nevadas en Durango?

En el pronóstico extendido del SMN para este fin de semana se indica que este sábado 28 de noviembre el estado de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los -10 y -5 grados centígrados, esto en la zona serrana de la entidad.

Este pronóstico se extenderá también hacia el domingo 29 y lunes 30 de diciembre, así como al martes 1 de diciembre, donde las mismas regiones esperarán estas condiciones.

En el caso de las probabilidades de nieve o aguanieve, el SMN indica que para este sábado se esperan estas condiciones en zonas por arriba de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm) de los estados de:

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Mientras que para el domingo 29 de noviembre estas condiciones estarían en las zonas con la misma altura pero únicamente de los estados de:

Puebla

Veracruz