La continuidad de las grandes obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum será uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de Durango durante 2027, afirmó Luis Iván Gurrola Vega, quien destacó proyectos como la presa El Tunal II y el programa Vivienda para el Bienestar.

El también coordinador de regidores de Morena en Durango señaló que estas inversiones reflejan el compromiso del Gobierno Federal con el crecimiento de la entidad, al atender necesidades fundamentales de la población mediante infraestructura hidráulica, vivienda y acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias.

“La presa El Tunal II representa una de las obras más importantes para el futuro de Durango, debido a que permitirá fortalecer el suministro de agua potable para más de 340 mil habitantes de la capital, con una capacidad proyectada de mil 500 litros por segundo y la posibilidad de garantizar el abasto durante los próximos 50 años”, puntualizó el entrevistado

En materia de vivienda, resaltó el alcance del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla una meta de 34 mil 745 viviendas nuevas en Durango, mediante la participación del Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fovissste.

El programa representa una inversión superior a los 20 mil millones de pesos y permitirá que miles de familias tengan mayores oportunidades de acceder a una vivienda adecuada, además de generar empleos y dinamizar la economía local.

El coordinador de regidores de Morena consideró que mantener estas inversiones durante 2027 demuestra que la transformación también se construye con obras de largo alcance, capaces de resolver necesidades históricas y generar mejores condiciones para las próximas generaciones.