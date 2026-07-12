¿Continuarán las lluvias en Durango capital HOY 12 de julio? Esto dice el pronóstico del SMN

Este domingo 12 de julio continuará la inestabilidad del clima en gran parte del país, así como las lluvias fuertes a intensas y la posible caída de granizo, según el reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se pide extremar precauciones. ¿Aplica para Durango?

Pronóstico general

De acuerdo al informe publicado, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con el desplazamiento de la onda tropical número 18 sobre el sureste del territorio nacional, favorecerán lluvias puntuales intensas en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Además, se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte de la República Mexicana, acompañadas de descargas eléctricas. En entidades del norte, occidente y centro del país también existe la posibilidad de caída de granizo.

En contraste, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del noroeste y norte del país. La onda de calor persistirá en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, las zonas costeras de Michoacán, Guerrero y el sur de Oaxaca, mientras que en Sonora se prevé que este fenómeno concluya a partir de este domingo.

¿Cómo será el clima para Durango?

El estado de Durango ha experimentado cambios cambiantes en el clima y para este 12 de julio no será la excepción, pues se tendrá un ambiente templado con probabilidad de lluvias.

Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el cielo cambiará de medio nublado a nublado, a la espera de precipitaciones fuerte a muy fuertes de 50 a 75 mm en el norte y sur del estado.

En cuanto a las temperaturas, durante la mañana el ambiente será fresco; sin embargo, para el mediodía cambiará a caluroso en gran parte del estado y muy caluroso en Durango capital.

Las lluvias se mantiene en alerta, pues se prevé que estén acompañados de rachas de viento de 30 a 50 kilómetros.