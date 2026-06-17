¿Continuarán las lluvias en Durango este miércoles? Esto dice el pronóstico de HOY 17 de junio

A poco más de un mes de que la temporada de lluvias comenzó en México, la última semana ha presentando precipitaciones muy intensas en varios estados, lo que ha alertado a las autoridades de estos. Sin embargo, las condiciones climáticas continuarán cambiando, en donde varios sistemas atmosféricos estarán presentes este miércoles 17 de junio.

Pronóstico para México

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este día, una línea seca se establecerá sobre el norte de México, favoreciendo vientos fuertes con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en los estados de Chihuahua y Coahuila.

También, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en combinación con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes en regiones del norte, centro y oriente del país.

A esto se sumará la onda tropical número 7, que se desplazará al sur de Michoacán y Colima, reforzando las condiciones para lluvias en el occidente del territorio nacional.

En tanto, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano interactuará con una nueva onda tropical que se aproximará a la península de Yucatán , favoreciendo lluvias y chubascos en esa región. Los acumulados más importantes se esperan en Chiapas, donde se pronostican lluvias puntuales muy fuertes.

¿Cómo será el clima para Durango?

El estado de Durango también presentará condiciones inestables para este día, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé lluvias de diversa intensidad y rachas de viento.

Respecto a las precipitaciones, se esperan que sean moderadas a fuertes, con acumulados de entre 5 y 20 milímetros, principalmente en la sierra occidental. Asimismo, se prevén lluvias ligeras y aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros en municipios cercanos a esta región, incluida la ciudad de Durango.

Durante la mañana se tendrá un ambiente fresco, con mínimas de entre 16 y 17 grados Celsius. Para el mediodía, el ambiente será caluroso, con temperaturas máximas de entre 30 y 31 grados. Y en cuanto al viento, se esperan rachas fuertes de entre 40 y 50 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.