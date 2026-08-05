Continuarán las lluvias este miércoles en Durango; ¿incluye a la capital? Esto dice el SMN

Las intensas lluvias continúan registrándose en gran parte del país, y según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 5 de agosto no será la excepción, además de cambio en las temperturas en varias ciudades del norte y sureste del país.

Pronóstico general

El monzón mexicano, en interacción con condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango , Sinaloa y Nayarit, además de lluvias fuertes en Sonora y Baja California Sur.

A la par, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión y el avance de la onda tropical número 24 sobre el sur del país, generarán lluvias muy fuertes en Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

También se pronostican chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país . Se esperan temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.

Además, continuará la onda de calor en regiones del centro y este de Nuevo León, el oeste de Tamaulipas, el este y sur de Oaxaca, así como el centro y oeste de Chiapas.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Específicamente para el estado de Durango, este miércoles se espera un día con lluvias de diversa intensidad, siendo las precipitaciones más importantes en la sierra occidental y en municipios del centro-norte.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé que estas regiones tengan lluvias fuertes a muy fuertes, mientras que en el resto del estado se registrarán lluvias ligeras a moderadas.

En cuanto a las temperaturas, por la mañana se presentó un amiente fresco, pero esto cambiará conforme avancen las horas y para el mediodía, el termómetro ascenderá hasta los 32 y 33 grados, generando un ambiente caluroso.

También habrá viento, pronosticando rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora, que podrían presentarse de manera moderadamente fuerte en distintos puntos de la entidad.