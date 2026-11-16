De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las mañanas frías continuarán en Durango capital durante los próximos días, con temperaturas mínimas de entre 7 y 11 grados centígrados.

Por las tardes se esperan condiciones templadas, con máximas de hasta 27 grados , además de que se pronostica baja probabilidad de lluvias.

En el pronóstico extendido, para el martes 17 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de 7 a 8 grados y máximas de 26 a 27 grados; sin embargo, igual se prevén rachas de viento moderadamente fuertes, de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Para el miércoles 18 de noviembre, las temperaturas mínimas serán de 10 a 11 grados y las máximas de 24 a 25 grados, con rachas de viento de 20 a 30 kilómetros por hora.

Mientras que para el jueves se pronostican temperaturas mínimas de 8 a 9 grados y máximas de 26 a 27 grados. Durante estos tres días se mantendrá una baja probabilidad de lluvia en todo el estado.

La Conagua informó que durante las últimas 24 horas en la capital se registró una temperatura mínima de 6.8 grados al amanecer del domingo y una máxima de 27.2 grados por la tarde, además de una racha de viento de 31.7 kilómetros por hora.

En la mañana del lunes se registró el frente frío núm. 6 que recorrerá el norte y noreste del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, lo que originará el descenso de temperaturas en las regiones del norte.