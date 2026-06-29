Contracción en sector de la construcción dejó 500 empleos menos en Durango

La contracción en el sector de la construcción ha impactado de manera negativa en el empleo, ya que se dejó de contratar a 500 trabajadores, lamentó el presidente de la Asociación de Industriales de la Maquinaria Pesada, Fernando Castro.

“Es lamentable la noticia que nos da Inegi de abril. En un año la contracción ha crecido, se incrementó al 50.9 por ciento en términos negativos en Durango de acuerdo a la producción de las constructoras, siendo que a nivel nacional ha repuntado cuando menos un 1.4 por ciento”, comentó.

Y dijo que Durango es el más afectado. “Es lamentable porque de las 32 entidades somos la más afectada. Esperemos que ahora en julio se desarrollen los concursos que nos han prometido y que ya se destrabe toda la situación de licitaciones y pues iniciar nuevos proyectos, los que han estado precisamente anunciados”, manifestó.

Ante esta difícil situación, expuso que se han buscado alternativas en otros estados, pero reconoció que se ha dejado de contratar a aproximadamente 500 personas.

“Dentro de la maquinaria pesada, la industria nuestra, hemos buscado otro tipo de trabajo en otro estado, otra alternativa y bien, a propósito de los nuevos concursos estamos enlistando para inscribirnos y participar aquí en nuestra entidad, pero el número de trabajadores aproximado asciende a 500 puestos que se han dejado de contratar por este motivo”, manifestó.

Expuso que no han cerrado empresas ya que han optado por irse a otras entidades a trabajar.

“No en su totalidad el gremio, pero sí el 50 por ciento aproximadamente de empresas está laborando en entidades diferentes. Están trabajando ya sea en Monterrey, están trabajando en el sureste, están trabajando en el centro del Bajío. Y bueno, subcontratadas, pero pues es trabajo finalmente”, indicó.

Específicamente el sector de la maquinaria pesada está trabajando al 30 por ciento, “todo lo que respecta a maquinaria en sí está detenida, está inactiva”.

“Se hacen en ocasiones hasta subastas o venta de maquinaria o renta en su caso, pero desafortunadamente el nivel económico está un poco restringido y vamos a hablar de que la maquinaria también desmerece y ya no funciona”, lamentó.