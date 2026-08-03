Contrasta percepción de la ciudadanía con narrativa oficial

A decir del presidente del Observatorio Ciudadano, Alfredo García, los operativos federales han dejado en evidencia un contraste entre la narrativa oficial y la situación que se vive en Durango en materia de seguridad, así como el temor por denunciar.

“Es una cifra negra, no se puede determinar y no hay una metodología específica para determinarla, pero si hablamos de lo que dice el Inegi contra lo que dicen las autoridades, sí hay un claro contraste.

Hay un ejercicio muy simple: simple y sencillamente en la calle donde vivimos, preguntarle a nuestros vecinos cómo se sienten y ahí tenemos algo que nos puede dar una pauta del temor, cómo se siente realmente la ciudadanía o cómo nos sentimos actualmente, específicamente en Durango a raíz de estos operativos militares que la verdad contrastan también mucho con la versión oficial, donde la versión oficial dice: Durango es seguro, Durango está bien, no pasa nada y llegan operativos federales militares y de repente vemos que hay decomisos, hay armas, vehículos con reportes de robos, hasta fábricas de explosivos, etcétera. Entonces hay un contraste claro y evidente y eso nos da un tenor de lo que puede sentir la ciudadanía”, indicó.

Y dijo que, como han plasmado otros organismos empresariales, la ciudadanía no denuncia por temor. “Es evidente que no se denuncia porque la ciudadanía tenemos miedo de hacerlo. Es evidente y si no me creen a mí, pueden ver las redes sociales: están plagadas de páginas con denuncias ciudadanas anónimas donde había de este hecho”, manifestó.

Por lo que dijo que la percepción ha sido positiva respecto a los operativos federales. “De hecho, cuando surgió la nota de que se había ido un grupo de élite de las fuerzas militares, dijimos: y ahora qué va a pasar?”.

Sin embargo, destacó que ha habido continuidad de los operativos federales.