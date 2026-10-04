Controla crimen 30% del territorio

El crimen organizado ejerce condiciones de control o "gobernanza efectiva" en alrededor del 30 por ciento del territorio nacional, a través del cobro de cuotas, retenes, control de mercados o cooptación de autoridades locales, estimó un análisis independiente sobre la presencia y dominio de grupos delictivos en México.

La radiografía advierte que otro 47 por ciento del país se ubica en entidades donde organizaciones delincuenciales y autoridades mantienen un control compartido o disputado.

Sólo 23 por ciento del territorio se encuentra en estados con un predominio claro de las instituciones del Estado.

El reparto prácticamente cubre todo el país y exhibe que la presencia criminal no necesariamente se refleja únicamente en homicidios o enfrentamientos.