Nacional

Controla crimen 30% del territorio

AGENCIAS
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El crimen organizado ejerce condiciones de control o "gobernanza efectiva" en alrededor del 30 por ciento del territorio nacional, a través del cobro de cuotas, retenes, control de mercados o cooptación de autoridades locales, estimó un análisis independiente sobre la presencia y dominio de grupos delictivos en México.

La radiografía advierte que otro 47 por ciento del país se ubica en entidades donde organizaciones delincuenciales y autoridades mantienen un control compartido o disputado.

Sólo 23 por ciento del territorio se encuentra en estados con un predominio claro de las instituciones del Estado.

El reparto prácticamente cubre todo el país y exhibe que la presencia criminal no necesariamente se refleja únicamente en homicidios o enfrentamientos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  territorio, control, crimen, autoridades

               

                
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