Controlan fuga en Jardines de Durango; mantienen cerrada la circulación

Una fuga registrada en la calle Magnolia, del fraccionamiento Jardines de Durango, provocó el cierre preventivo de la circulación vehicular, mientras se realizaban las maniobras necesarias para controlar el incidente y evitar riesgos para los habitantes de la zona.

De acuerdo con una notificación emitida a través de una plataforma de alertas, la situación fue controlada, por lo que se informó a los vecinos y transeúntes que el área ya no representaba peligro para su integridad.

Sin embargo, a pesar de que la fuga quedó bajo control, las labores de reparación continuaron en el lugar, motivo por el cual se determinó mantener cerrada la vialidad como medida preventiva, mientras concluyen los trabajos correspondientes.

Ante esta situación, se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar complicaciones en sus traslados, debido a que la circulación permanecerá restringida hasta que finalicen las maniobras y existan condiciones para permitir nuevamente el paso de vehículos.

Finalmente, mediante la notificación se indicó que el tránsito será restablecido una vez concluidas las reparaciones. Hasta el momento, no se ha precisado el origen de la fuga, el tiempo estimado para concluir los trabajos ni si el incidente ocasionó afectaciones adicionales en el sector.