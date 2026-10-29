Controlan incendio de plataforma en la carretera a México

Un incendio en un vehículo tipo plataforma movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este jueves en la carretera a México, a la altura de la zona de Belisario Domínguez y Villa Montemorelos, en el municipio de Durango. El siniestro fue controlado y no representa riesgo para la población, de acuerdo con Protección Civil Municipal.

El reporte inicial se recibió alrededor de las 14:22 horas, cuando se alertó sobre el fuego en la unidad y se pidió a los conductores evitar la zona y tomar precauciones mientras se atendía la emergencia.

Posteriormente, a las 15:05 horas, la Dirección Municipal de Protección Civil informó que habían concluido las labores de sofocación y enfriamiento, por lo que el incidente se encontraba liquidado. En los avisos compartidos no se precisó si hubo personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio.