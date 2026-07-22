Controlan plaga de insecto descortezador en Durango; reportan 3 mil 800 hectáreas afectadas

A partir de 2025, debido al estrés hídrico y a la sequía que aquejaron al estado de Durango, comenzaron a proliferar algunas plagas, como el insecto descortezador, cuya presencia en el bosque es hasta cierto punto normal, pero no al grado de convertirse en una plaga como comenzó a registrarse al inició de este 2026.

Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA), aseguró que, a la fecha, el problema que se había incrementado desde el inicio del año ya está bajo control, por lo que solo se registra un total de 3 mil 800 hectáreas afectadas.

"Lo más importante es que ya se está actuando, ya se está dando respuesta con el plan de contingencia entre la Conafor y el Gobierno del Estado. Fueron involucrados ejidos, comunidades, técnicos forestales, la academia y la investigación; entonces, ahora sí que van todas las voces y todos los puntos de vista en estas acciones".

Explicó que el plan de contingencia surgió ante la preocupación por el avance de la plaga y fue presentado el problema a las autoridades federales en marzo.

Brigadas

Actualmente trabajan 13 brigadas extraordinarias de sanidad forestal, distribuidas principalmente en ocho municipios del estado, que son los que registran la mayor presencia del insecto descortezador.

"En primer lugar tenemos a San Dimas, ahí es donde realmente inició el problema y donde tenemos la mayor presencia; luego Durango, Pueblo Nuevo, Canatlán, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Guanaceví, Mezquital, un poco en Súchil y en Ocampo", afirmó.

La labor de estas brigadas se suma a la de las 15 brigadas de la Conafor y a las dos permanentes con las que cuenta el Gobierno del Estado. Con ello se busca intensificar las acciones para hacer frente a esta plaga.

La funcionaria explicó que este insecto es un escarabajo que ataca principalmente a los árboles más secos, ya que son los más vulnerables.

La plaga se introduce debajo de la corteza de los árboles, donde se instala, deposita huevecillos, forma galerías y absorbe los nutrientes del árbol hasta provocar su muerte.

Asimismo, destacó que la temporada de lluvias favorece el control de las plagas, mientras que durante el invierno las heladas también contribuyen a combatirlas de manera natural.