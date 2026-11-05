Convocan a evento con causa para la alimentación de niñas, niños y adolescentes de Fundación Semilla

Con el objetivo de reunir víveres para asegurar la alimentación de más de 120 niños, niñas y adolescentes durante los próximos meses, Fundación Semilla Durango A.C. anunció la realización de un evento de convivencia deportiva denominado “Social Run con causa 5K”.

Este evento se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre de 2026 a las 7:30 a.m ., teniendo como punto de partida el Jardín de Santa Ana, ubicado al inicio del corredor Constitución.

Y es que, el fin de año representa el momento más crítico para acopiar los productos básicos que se requieren para la alimentación de los menores que ahí residen, quienes abarcan desde niveles de educación básica hasta estudios de preparatoria y universidad.

Asimismo, a diferencia de ediciones anteriores en las que se contaba con las donaciones de eventos organizados por personajes destacados o instituciones gubernamentales, este año no se tienen previstos.

Ante ello, la colecta de alimentos dependerá directamente del apoyo de la ciudadanía, grupos, clubes y escuelas que se sumen a la causa.

El evento no tiene un costo de inscripción monetario; la única aportación solicitada a los participantes es la donación de alimentos para participar en el recorrido recreativo, que se puede realizar corriendo, trotando o caminando junto a los menores de la fundación.

De acuerdo con la convocatoria emitida, se requieren principalmente productos no perecederos e insumos básicos de higiene, tales como azúcar, harina, maseca, frijol, aceite, lentejas, sal, cereal, huevo, arroz, atún, galletas saladas, avena y galletas para refrigerio. Así como shampoo y papel de baño.

Asimismo, quienes están fuera de la ciudad de Durango o no puedan asistir al recorrido se tiene la opción de realizar compras directas a través de tiendas como Sam’s Club Durango o City Club con entrega en las instalaciones de la fundación.

También se reciben donativos para la compra directa de productos perecederos como frutas y verduras.