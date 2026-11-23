La prevención de las adicciones y la atención de la salud mental serán abordadas en un foro abierto a la ciudadanía, programado para el próximo 19 de diciembre en el Auditorio del Pueblo, con la participación de organizaciones civiles y cinco conferencistas.

El encuentro comenzará a las 14:00 horas, según explicaron este lunes los diputados locales Gabriela Vázquez Chacón y Noel Fernández Maturino, coordinadores del foro en conjunto con CENTRAADIC La Misericordia, A. C.; Por Vivir, A. C.; y Amar Chihuahua, con el propósito de promover información y diálogo sobre estos problemas de salud pública.

Durante la presentación, se planteó la necesidad de fortalecer la prevención desde las familias y ampliar la colaboración entre autoridades e instituciones civiles. Vázquez Chacón señaló que han recibido solicitudes de apoyo para personas que buscan acceder a procesos de rehabilitación y mencionó un incremento de nueve por ciento en el consumo de drogas.

Por su parte, Fernández Maturino indicó que, pese a que Durango cuenta con una Ley de Salud Mental, persisten dificultades para llevar los servicios de prevención y atención a todo el estado, particularmente por la dispersión de sus comunidades. Recordó que la entidad tiene más de mil localidades con menos de 100 habitantes, lo que complica la cobertura institucional.

En la presentación, Gina Polo, directora del Centro de Tratamiento Por Vivir, A. C., destacó la importancia del acompañamiento familiar durante la rehabilitación. Mientras que Diana Montoya, directora local de CENTRAADIC La Misericordia, A. C., señaló que la prevención es una responsabilidad compartida entre sociedad e instituciones.