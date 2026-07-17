Convocan a jóvenes cineastas para el concurso 'Rally 48 en corto' en Durango

El “Rally 48 en corto” está de vuelta con una nueva edición, dirigida a jóvenes cineastas y creadores audiovisuales de Durango, con el objetivo de impulsar su profesionalización, fortalecer la producción cinematográfica en la entidad y promover la participación de realizadores y colectivos en un reto que pondrá a prueba su creatividad y capacidad para crear un cortometraje en tan solo 48 horas.

La convocatoria de la edición 2026 fue lanzada esta semana, y está dirigida a realizadores audiovisuales, cineastas y colectivos cinematográficos de todos los municipios de Durango, incluyendo participantes de comunidades indígenas, rurales y urbanas, con el objetivo de promover la inclusión y garantizar el acceso a la cultura. La inscripción es gratuita y para hacerla válida será necesario presentar el comprobante del registro realizado previamente en línea.

Detalles del concurso

El rally dará inicio a las 21:00 horas del 21 de agosto con la revelación de la temática específica que deberá desarrollar cada equipo, bajo el eje general “Voces Diversas”. A partir de ese momento, los participantes contarán con 48 horas para escribir, filmar, editar y concluir un cortometraje de ficción con una duración de entre ocho y diez minutos, incluyendo créditos.

Entre las bases de la convocatoria se establece que los cortometrajes podrán grabarse con cámaras DSLR, APS-C, Full Frame o equipos de cine digital, en resoluciones que van de Full HD a 4K. Los trabajos deberán entregarse el domingo 23 de agosto, entre las 16:00 y las 21:00 horas, en el Teatro Victoria, en formato digital y cumpliendo con las especificaciones técnicas señaladas en la convocatoria, donde previamente serán sometidos a una revisión para verificar su correcta reproducción.

Los proyectos serán evaluados por un jurado integrado por tres especialistas externos al Instituto de Cultura del Estado de Durango, quienes calificarán aspectos como la originalidad, la realización, la interpretación del tema y la calidad cinematográfica. Los cortos seleccionados serán exhibidos en una función pública el 30 de agosto en el Teatro Victoria, donde también se llevará a cabo la ceremonia de premiación.

El primer lugar recibirá un premio de 40 mil pesos, el segundo lugar obtendrá 20 mil pesos y el jurado otorgará una mención honorífica con un estímulo de 10 mil pesos. Además, los cortometrajes finalistas y ganadores serán proyectados en los municipios de Canatlán, Vicente Guerrero y Nazas, así como difundidos mediante una transmisión en línea.