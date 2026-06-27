Convocan al XXXIV Congreso Internacional de Ultrasonido en CDMX

La Federación Mexicana de Ultrasonido (FMACU) abrió la convocatoria para participar en el XXXIV Congreso Internacional de Ultrasonido "Dr. Jesús Orrante Reyes", encuentro académico que reunirá a especialistas nacionales e internacionales del 30 de julio al 1 de agosto en la Ciudad de México.

Durante los tres días de actividades se desarrollarán 30 conferencias magistrales impartidas por especialistas de reconocimiento internacional, además de talleres transcongreso, una exposición especializada y actividades con aval académico.

El Hotel Sevilla Palace será la sede de este congreso, considerado uno de los principales espacios de actualización para médicos dedicados al diagnóstico por ultrasonido, quienes podrán fortalecer sus conocimientos mediante un amplio programa científico.

ACTUALIZACIÓN MÉDICA

El programa contempla temas de alta relevancia para la práctica clínica, entre ellos ginecología y obstetricia, cirugía, ultrasonido vascular, musculoesquelético y medicina de urgencias, así como espacios para el intercambio de experiencias y resolución de casos clínicos planteados por los asistentes.

La Federación Mexicana de Ultrasonido destacó que el congreso busca fortalecer la capacitación continua de los profesionales de la salud mediante la difusión de avances tecnológicos y nuevas aplicaciones de la ecografía en distintas especialidades médicas.

El comité organizador informó que los médicos interesados en formar parte de este encuentro internacional ya pueden realizar su registro comunicándose a los teléfonos 7291065705 y 5627118879, con el propósito de integrarse a las actividades académicas que reunirán a especialistas de México y otros países.