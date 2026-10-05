Copa Mundial U-15: México cae ante Japón y se queda sin la medalla de bronce

La Selección Mexicana de Beisbol U-15 cerró su participación en la Copa Mundial de la categoría con una derrota de 8-6 ante Japón, resultado con el que la novena asiática se quedó con la medalla de bronce en el torneo disputado en territorio mexicano.

El encuentro, celebrado en el Parque de Beisbol Kukulcán, tuvo constantes cambios en la pizarra durante las primeras entradas, aunque Japón terminó marcando diferencia con un ataque de seis carreras en el segundo episodio .

México respondió temprano, pero Japón castigó

La escuadra nipona tomó ventaja desde el primer inning gracias a un cuadrangular solitario de Ren Mitsui, aunque México reaccionó de inmediato en la parte baja del episodio.

El descontrol del abridor japonés Sora Funami permitió que los locales colocaran corredores en base. Héctor Heureaux produjo la carrera del empate tras recibir una base por bolas con las almohadillas llenas, mientras que Sebastián Armendáriz aprovechó un lanzamiento descontrolado para poner el 2-1.

Sin embargo, Japón respondió con fuerza en la segunda entrada. Daichi Koyama impulsó una carrera con sencillo, Yuma Yamaguchi produjo dos más con doblete , Juri Koike sumó otra mediante bola ocupada y Rentaro Seki cerró el rally con un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo.

El ataque de seis anotaciones colocó la pizarra 7-2 y obligó a México a remar contracorriente durante el resto del encuentro.

La novena mexicana intentó la remontada

México no bajó los brazos y logró recortar distancias en el cierre de la segunda entrada gracias a un doblete de Sebastián Armendáriz que produjo dos carreras.

Más adelante, en el cuarto episodio, Luis Rosas conectó un rodado al cuadro que permitió a Jazael Figueroa anotar desde la antesala para poner el juego 7-5.

Japón asegura el tercer lugar

La escuadra asiática amplió su ventaja en la séptima entrada con un elevado de sacrificio de Sora Narukawa, con el que Juri Koike anotó en pisa y corre para colocar el 8-5.

México todavía tuvo una última oportunidad en el cierre del encuentro. Con las bases llenas y un out, Sousuke Kuroda golpeó a Gustavo Meza, situación que permitió la sexta carrera tricolor .

No obstante, el relevista japonés se recuperó y logró dominar a Rodrigo López con un rodado para doble matanza que puso punto final al encuentro y aseguró la medalla de bronce para Japón.

Con este resultado, México terminó su participación en la Copa Mundial U-15, mientras que Japón cerró el torneo dentro de los tres mejores equipos de la competencia.